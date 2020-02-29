США призывают Россию «посадить боевые самолеты» в Сирии

Соединенные Штаты призывают Россию «немедленно посадить ее боевые самолеты» в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, американский постпред призывала войска Сирии и ее российских союзников отступить от линии разграничения огня. Данные заявления были сделаны в ходе экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обострением в сирийском Идлибе.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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