Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия на Северном флоте

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019... Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019...
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019...
Алексей Ерешенко

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу.

Министр отметил, что успешные результаты испытаний позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России.

Об этом Шойгу рассказал на заседании коллегии министерства обороны страны, где, в частности, обсуждается вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

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