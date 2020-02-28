Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия на Северном флоте

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу.

Министр отметил, что успешные результаты испытаний позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России.

Об этом Шойгу рассказал на заседании коллегии министерства обороны страны, где, в частности, обсуждается вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

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