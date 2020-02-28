После удара сил Сирии погибли 22 турецких военных

Жертвами авиаудара правительственных сил Сирии в Идлибе стали 22 военнослужащих Турции, передает Anadolu cо ссылкой на губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана.

По его словам, при воздушной атаке армии режима Башара Асада также были ранены турецкие военные. Однако Доган не уточнил их число.

Губернатор провинции Хатай сообщил, что их уже доставили в Турцию, где их госпитализировали.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент ТурцииТайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

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