В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.

Милли отметил, что американского государство по-прежнему способно предотвращать войны и защищаться от нападений, поддерживать своих союзников и вести войну против потенциальных противников.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений», — добавил он.

Американский военнослужащий считает, что КНР и РФ усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире.

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