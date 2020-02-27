В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Милли отметил, что американского государство по-прежнему способно предотвращать войны и защищаться от нападений, поддерживать своих союзников и вести войну против потенциальных противников.
«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений», — добавил он.
Американский военнослужащий считает, что КНР и РФ усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире.
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