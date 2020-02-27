Украинский адмирал пожаловался на усиление военной мощи российского флота

Адмирал и командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет российский Черноморский флот значительно усилил свою мощь. Видео его выступление показало на YouTube-канале Минкультуры страны.

«Ситуация в черноморском регионе остается нестабильная», — начал он.

По его данным, российская сторона перевооружила флот. В частности, появились 42 корабля, на 12 из которых есть ракетное оружие.

«Суммарный залп сегодня..., если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент, составляет около 120 ракет», — добавил он.

Кроме того, адмирал уверил, что Россия разместила в черноморском регионе шесть-семь современных подлодок. Также российской стороной был оснащен и Крым. На полуострове были якобы замечены все типы авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.

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