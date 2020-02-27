Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

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Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Видео длится 30 секунд. Съемка сделана через прицел с прибором ночного видения.

На кадрах показано, что ликвидация осуществлялась с помощью снайперских винтовок. Кроме того, на записи видно, как выстрелом из гранатомета был уничтожен автомобиль террористов.

При этом не известно, где, когда и при каких обстоятельствах была сделана эта видеозапись.

27 февраля в России является Днем ССО.

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