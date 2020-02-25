Шойгу назвал маршала СССР Язова человеком-легендой
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал человеком-легендой маршала СССР Дмитрия Язова, который скончался 25 февраля в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, советский маршал был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу и служению Отчизне.
Министр добавил, что Язов «был и останется человеком-легендой» который от начала и до конца прошел Великую Отечественную войну, зарекомендовал себя «смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром».
Шойгу также выразил соболезнования семье скончавшегося маршала.
Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни. Его похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.
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