Шойгу назвал маршала СССР Язова человеком-легендой

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал человеком-легендой маршала СССР Дмитрия Язова, который скончался 25 февраля в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, советский маршал был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу и служению Отчизне.

Министр добавил, что Язов «был и останется человеком-легендой» который от начала и до конца прошел Великую Отечественную войну, зарекомендовал себя «смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром».

Шойгу также выразил соболезнования семье скончавшегося маршала.

Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни. Его похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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