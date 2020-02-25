Шойгу назвал маршала СССР Язова человеком-легендой

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Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения ордена «За заслуги перед... Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения ордена «За заслуги перед...
Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения ордена «За заслуги перед...
Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал человеком-легендой маршала СССР Дмитрия Язова, который скончался 25 февраля в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, советский маршал был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу и служению Отчизне.

Министр добавил, что Язов «был и останется человеком-легендой» который от начала и до конца прошел Великую Отечественную войну, зарекомендовал себя «смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром».

Шойгу также выразил соболезнования семье скончавшегося маршала.

Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни. Его похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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