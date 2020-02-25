В Госдуме оценили вклад в развитие СССР маршала Дмитрия Язова

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал информацию о смерти маршала СССР Дмитрия Язова. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что в Советском Союзе государство жестко регулировало вопрос карьерного роста и социального лифта. По словам зампреда, в те времена люди получали звания или должность благодаря своим профессиональным, а также морально-деловым и личностным качествам.

«Получить Маршала в Советско союзе — это серьезные заслуги, достижения перед государством. Одно только то, что этот человек сегодня упоминается, и он вписал свое имя в историю нашего государства — это факт», — сказал Шерин.

Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

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