В Госдуме оценили вклад в развитие СССР маршала Дмитрия Язова
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал информацию о смерти маршала СССР Дмитрия Язова. Об этом сообщает RT.
Он напомнил, что в Советском Союзе государство жестко регулировало вопрос карьерного роста и социального лифта. По словам зампреда, в те времена люди получали звания или должность благодаря своим профессиональным, а также морально-деловым и личностным качествам.
«Получить Маршала в Советско союзе — это серьезные заслуги, достижения перед государством. Одно только то, что этот человек сегодня упоминается, и он вписал свое имя в историю нашего государства — это факт», — сказал Шерин.
Дмитрий Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.
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