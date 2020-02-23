Данные об остановке самолетами России турецкой колонны в Сирии опроверг источник
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Военный источник прокомментировал появившиеся данные о том, что российские самолеты остановили турецкую военную колонну на пути в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.
Источник подчеркнул, что эти данные являются фейком.
Ранее появились данные о том, что турецкая колонна направлялась в населенный пункт Аль-Бара, однако была остановлена российскими военными самолетами.
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