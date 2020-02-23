Данные об остановке самолетами России турецкой колонны в Сирии опроверг источник

Военный источник прокомментировал появившиеся данные о том, что российские самолеты остановили турецкую военную колонну на пути в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

Источник подчеркнул, что эти данные являются фейком.

Ранее появились данные о том, что турецкая колонна направлялась в населенный пункт Аль-Бара, однако была остановлена российскими военными самолетами.

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