Рябков заявил, что Вашингтон затевает опасную игру, отрабатывая ядерный удар по РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва осуждает то, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», — заявил Рябков.

По его словам, подобными действиями Соединенные Штаты затевают крайне опасную игру.

При этом он добавил, что Москва допускает применение ядерного оружия лишь в двух исключительных случаях: если нападут на Россию оружием массового поражения, или, если на РФ будет направлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой окажется существование РФ.

Ранее представитель американского министерства обороны заявил, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе.

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