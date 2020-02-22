США отрепетировали действия при ядерном ударе России по Европе
США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе, заявил представитель американского министерства обороны в ходе брифинга. Стенограмма его встречи с прессой опубликована на сайте Пентагона.
Сценарий учений предусматривал использование Россией ядерного оружия малой мощности для удара по объекту на территории Североатлантического альянса при войне с Европой, заявил представитель ведомства.
Он отметил, что в ходе учений была сымитирована реакция Соединенных Штатов, включающая в себя ядерный удар по России.
В учениях приняли участие глава Пентагона Марк Эспер и члены конгресса США.
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