О разведактивности вдоль границ России рассказали в Минобороны

В Министерстве обороны России рассказали о проводимой вдоль российских границ разведдеятельность. Об этом сообщает «Красная звезда».

Отмечается, что за неделю разведку вдоль границ провели 22 летательных аппарата.

Также в осуществлении разведывательной деятельности были замечены восемь беспилотников.

Для недопущения нарушения территориальных границ в небо дважды поднимались истребители дежурных сил ПВО.

Уточняется, что нарушений воздушного пространства не было допущено.

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