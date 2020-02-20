Военный суд оставил под арестом обвиняемого в хищениях замглавы Генштаба ВС

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Министерство обороны РФ

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает ТАСС.

Таким образом суд отклонил жалобу защиты.

Решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего Арсланова под арест, оставлено без изменения.

Арсланов арестован до 7 апреля. Ему вменяют хищения 6,7 млрд рублей. Сам замначальника Генштаба заявил, что считает предъявленные обвинения «надуманными».

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