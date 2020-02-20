Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
На отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ. Турецкая артиллерия также обстреливает сирийскую армию, подготавливаясь к танковой атаке, сообщает телеканал Sky News Arabia.
В начале февраля ситуация в Идлибе резко ухудшилась после того, как Турция и Россия попытались установить режим тишины. Террористы лишь усилили наступление.
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