К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков «Хайят Тахрир аш Шам»* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что база представляет собой целый подземный город, специально выкопанный в скальной породе. Обнаружен в поселке Анджар.

Отмечается, что в подземный штаб ведет большой вход, через который свободно может въехать грузовик. Предположительно, коридоры копали специальной техникой, напоминающей проходческие щиты, которыми строят метрополитен.

Также сообщается, что на базе проведен интернет, созданы бытовые удобства: электричество, водопровод, канализация. Внутри — целые улицы с ответвлениями. Есть казармы, душевые и туалеты.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.