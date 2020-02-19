Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
close
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Отмечается, что город расположен на берегу Средиземного моря.
Уточняется, что недалеко от города расположен аэродром базирования ВКС России «Хмеймим».
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — передает телеканал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ракеты с Голанских высот: сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
— Боевики совершили 27 обстрелов населенных пунктов в Сирии