Замглава Пентагона покинул пост
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Заместитель главы Пентагона Джон Руда покинул свой пост. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.
Уточняется, что ранее в СМИ появилась информация об уходе Руда с должности, которую теперь подтвердил американский лидер.
«Я хочу поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему успеха в будущих начинаниях», — написал Трамп.
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