ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ЦПВС, оружие США используется в ходе столкновений между группировками, а также против военнослужащих Турции и мирных граждан.

На фоне происходящего местное население массово покидает северо-восточные районы страны, отмечает Журавлев.

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