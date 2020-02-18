Турцию недовольна итогами переговоров с Россией по Идлибу

Российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб на данный момент не приносят результатов, удовлетворяющих Анкару, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкая сторона не намерена передислоцировать наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, отметил Калын. Он добавил, что Турция продолжит направлять в данный район военных и технику для защиты мирных жителей.

При этом Турция предоставит «жесткий ответ» любому, кто нападет на ее военнослужащих, подчеркнул пресс-секретарь.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

Хотя в Идлибе установлен режим прекращения огня, Сирия продолжает операцию по уничтожению боевиков и контролирует к настоящему моменту около половины территорий.

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