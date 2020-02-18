В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом пишет ТАСС.

Осадчий заявил, что обострение ситуации спровоцировала украинская сторона.

Он также подчеркнул, что остановить огонь удалось благодаря Народной милиции ЛНР и оперативному прибытию в район обострения ситуации наблюдателей ОБСЕ.

По словам Осадчего, сейчас за ситуацией на территории следят международные наблюдатели. Для большей эффективности они применяют беспилотные летательные аппараты.

До этого пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявила, что военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

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