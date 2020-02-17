Кремль оценил желание Зеленского вести совместное патрулирование в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании на территории Донбасса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, данную идею необходимо обсудить с главами самопровозглашенных Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР), но Киев не стремится к диалогу.

«Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — уточнил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) заявил, что Киев хочет провести всеукраинские выборы в органы местного самоуправления, в том числе в ЛНР и ДНР.

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