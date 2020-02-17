Генерал ФСБ раскритиковал заявление британских СМИ о «разведчиках ГРУ» в Ирландии

Бывший генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов заявил, что новости британских СМИ о том, что «разведчики ГРУ» якобы работают у берегов Ирландии, являются очередными проявлениями шпиономании, передает РИА «Новости».

Ранее британская газета The Times заявила, что российские спецслужбы у берегов Ирландии якобы определяли, где находятся кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США.

По его словам, в последнее время «шпиономанией» страдают и США и скандинавские страны, а «Великобритания вообще трясется» от российской разведки.

«Я полагаю, что это больше выдумки, чем реальность», — сказал Михайлов.

Бывший генерал-майор также пояснил, что в настоящее время изучение оптоволоконных подводных кабелей неактуально, так как большая часть данных сейчас передается беспроводным путем.

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