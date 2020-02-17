РФ предлагает создать механизм коллективной безопасности на Ближнем востоке
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за формирование целостного механизма коллективной безопасности в регионе Персидского залива, передает РИА «Новости».
По мнению министра, работа на упреждение, профилактика возникновения новых конфликтов помогают наиболее эффективно предотвращать эскалацию.
Известно, что РФ продемонстрировала партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Москва предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах региона, создать демилитаризованную зону, установить горячие линии, а также обмениваться данными о закупками вооружений и вооруженных силах.
Кроме того, российская сторона порекомендовала основать организацию по безопасности, куда бы вошли РФ, США, КНР, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные государства.
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