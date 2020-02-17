США, Эстония и Литва проведут наблюдательные полеты над Россией

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Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время... Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Миссия США, Эстонии и Литвы проведут наблюдательные полеты над российскими и белорусскими территориями. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Уточняется, что полеты будут совершены в период с 17 по 21 января в рамках Договора по открытому небу.

Отмечается, что Россия в свою очередь также совершит полеты над территорией Греции.

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков уточнил, что российский полет выполнит Ан-30Б, а самолетом-наблюдателем миссии США, Эстонии и Литвы станет шведский СААБ-340.

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