Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Сирийские военные полностью взяли под полный контроль населенные пункты вокруг города Алеппо, передает телеканал al-Mayadeen.

Отмечается, что это произошло впервые с 2012 года.

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, но террористы продолжали обстреливать кварталы, в результате чего гибли мирные жители и наносился значительный материальный ущерб.

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