Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо
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Сирийские военные полностью взяли под полный контроль населенные пункты вокруг города Алеппо, передает телеканал al-Mayadeen.
Отмечается, что это произошло впервые с 2012 года.
«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, но террористы продолжали обстреливать кварталы, в результате чего гибли мирные жители и наносился значительный материальный ущерб.
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