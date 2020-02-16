Сирийская оппозиция напала на правительственные силы САР под Алеппо

Силы вооруженной оппозиции Сирии, поддерживающей Турцию, в воскресенье, 16 февраля, атаковали позиции сирийской правительственной армии в западной части провинции Алеппо. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По имеющимся данным, оппозиция, в нападении участвуют формирования террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России).

Отмечается, что сирийскую оппозицию устроила насупление под прикрытием артиллерии турецких сил.

Также стало известно, что армия Турции обстреляла ракетами позиции правительственной армии Сирии в северной части провинции Алеппо.

«Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)* — террористическая организация, запрещенная в России.