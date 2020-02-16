США направили Белоруссии оборудование для охраны границы

Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы республики с Украиной. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как уточняется, оно предназначено для охраны границы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

«На участке пограничного поста «Наровля» состоялась официальная церемония передачи белорусским пограничникам оборудования», — указано в заявлении ведомства.

Как известно, Минэнерго США с 2013 года обеспечивает техникой республику в рамках проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на государственной границе Республики Беларусь».