В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Российские военные помогли остановить конфликт между военнослужащими США и местным населением в Сирии, заявили Министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, 12 февраля 2020 года сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута американскую колонну в районе блокпоста на севере Сирии, в результате чего начался конфликт.

В ходе конфликта военные США открыли огонь по гражданскому населению, погиб 14-летний мальчик, еще один человек пострадал, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что прекратить конфликт удалось благодаря усилиям российских военнослужащих, сопроводивших колонну США к месту базирования.

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