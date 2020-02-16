Ракеты упали возле американского посольства в Багдаде

В иракском Багдаде в районе посольства США упали несколько ракет, сообщает Reuters со ссылкой на американского военного представителя.

Чиновник не смог уточнить, есть ли жертвы или разрушения после ракетного обстрела.

Других подробностей пока нет.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда посольство Соединенных Штатов в Багдаде попадает под обстрел. В конце января 2020 года в здание диппредставительство было запущено три ракеты. При этом одна из них поразила ресторан дипмиссии.

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