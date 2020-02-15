СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского военно-дипломатического источника.

По его словам, в настоящее время в Идлибе находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.

Он также добавил, что большая часть военной техники ВС Турции передается боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* («Хайят Тахрир аш-Шам»).

По его словам, турецкие бронемашины под управлением террористов все чаще становятся целями на поражение.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

— Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Идлибе

— Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе