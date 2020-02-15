Unversal: Мексика отказалась от закупки военных вертолетов у России

Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Unversal со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.

По данным мексиканского МИД, вертолеты не будут закуплены у России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что мексиканские власти рассматривают возможность покупки российских вертолетов. В свою очередь представитель Госдепартамента США Уго Родригес заявил о возможных санкциях в отношении Мексики при совершении данной сделки.

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