Unversal: Мексика отказалась от закупки военных вертолетов у России
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Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Unversal со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.
По данным мексиканского МИД, вертолеты не будут закуплены у России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что мексиканские власти рассматривают возможность покупки российских вертолетов. В свою очередь представитель Госдепартамента США Уго Родригес заявил о возможных санкциях в отношении Мексики при совершении данной сделки.
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