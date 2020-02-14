СМИ: США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов

Соединенные Штаты не исключают, что в случае приобретения Мексикой российских военных вертолетов могут применить против нее санкционные меры, передает SDP Noticias со ссылкой на представителя Госдепа США Уго Родригеса.

Родригес отметил, что возможная сделка может стать причиной санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций».

По словам дипломата, эта позиция американской стороны доведена до сведения Мексики на уровне посольства.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Мексики Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мексика рассматривает предложение Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов. В свое время Россия поставила в Мексику около 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.