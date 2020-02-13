Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей

Ущерб от пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» превысит 300 млн рублей, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент точный размер ущерба не установлен, комиссия по оценке продолжает работу, подчеркнул Рахманов. При этом он отметил, что итоговая сумма превысит 300 млн рублей.

При этом глава ОСК опроверг данную ранее в штабе Северного флота оценку ущерба в 95 млрд рублей.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. В результате инцидент погибли два человека, еще 14 пострадали.

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