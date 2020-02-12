В Минобороны РФ отреагировали на обвинения Эрдогана по Идлибу

В Минобороны России опровергли заявления турецких представителей о нападении российских военных на мирных жителей в Идлибе. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве сказали, что эти сообщения не соответствуют действительности.

В Минобороны также уточнили, что российские военнослужащие и российский Центр по примирению враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации действуют на основе сочинских соглашений.

Причиной кризиса в идлибской зоне там назвали невыполнение турецкой стороной своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и заполнивших террористов из «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других группировок.

До этого турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков ответил на обвинения Эрдогана по Идлибу

— Турецкая армия перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы