Армия Сирии взяла под контроль четыре наблюдательных пункта в Идлибе

Сирийская армия окружила четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

Министр отметил, что турецкие войска не собираются покидать ни один из своих 12 наблюдательных постов в провинции, солдаты останутся и «продолжат миссию». По его словам, военным Турции приказано реагировать жесткими мерами на нападения сирийской армии на наблюдательные посты и давать «еще более мощный ответ».

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