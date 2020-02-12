В Госдуме прокомментировали намерение США обсудить СНВ-III за закрытыми дверями
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление американской стороны о том, что США планируют в ближайшее время обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III. Об этом сообщает RT.
По его словам, весь мир следит за решениями Москвы и Вашингтона, так как стабильность на Земле зависит от отношений США и РФ.
Шерин уверен, если переговоры пройдут за закрытыми дверями, то Соединенные Штаты потом будет проблематично привлечь к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время обсудить с представителями РФ за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.
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