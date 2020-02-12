США намерены обсуждать с РФ продление СНВ-3 за закрытыми дверями

США планируют в ближайшее время обсудить с представителями РФ за закрытыми дверями условия продления СНВ-III. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

По его словам, американская сторона будет вести переговоры по этому вопросу с представителями России, «а не в медийном пространстве».

«Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров», — отметил О'Брайен.

Ранее О'Брайен заявил, что США не исключает серьезных переговоров с Россией по ядерному оружию.

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