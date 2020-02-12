США допустили «серьезный разговор » с РФ по ядерному оружию

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может провести серьезные переговоры с Россией и Китаем насчет сокращения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выход США из «неэффективного» ДРСМД «идёт в комбинации с инвестициями» американского лидера в Пентагон.

О'Брайен подчеркнул, что это «может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия».

Он уточнил, что переговоры по данному вопросу могут состояться в ближайшие месяцы.