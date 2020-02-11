Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет. В эфире телеканала «112» депутат выразил недовольство отсутствием в стране министерства промышленности.

Он напомнил, что в период, когда Украина была частью СССР, она занимала лидирующую позицию по уровню развития промышленности среди союзных республик, а по размеру ВВП могла соперничать с Францией.

По мнению Дубинского, экономика в стране начала падать впервые с 2015 года и для решения этой проблемы необходимо создать министерство промышленности, обеспечить населению рабочие места и сделать украинские товары более востребованными. Однако, как заявляет депутат, вместо этого в правительстве занимаются постоянной сменой министров.

По данным украинского Госстата, во многих отраслях в ноябре 2019 года стал заметен упадок производства. В частности, поставки газа и электроэнергии снизились на 12%.

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