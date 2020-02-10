Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, парад в этом году пройдет в течение полутора часа, а само мероприятие будет более масштабным, чем в предыдущие годы.

«Просто по той причине, что это 75 лет Победы», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в параде поучаствует 15 тысяч военных, 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

Министр отметил, что на параде можно будет впервые увидеть новейшие образцы зенитных ракетных систем, комплексов ПВО, танков и другие военные машины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику

— К юбилею: на параде Победы представят новейшую военную технику

— «Важное дело»: Трамп хочет посетить парад Победы в Москве