Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»

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Ту-160 Ту-160
Ту-160
Максим Туманов/РИА «Новости»

Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 получат на вооружение гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую информацию рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что разработка данного проекта должна завершиться к концу 2020 года.

«Рассматривается возможность установки ракет «Кинжал» на Ту-160», — подчеркнул источник.

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