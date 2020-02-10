Ту-160 может получить гиперзвуковые «Кинжалы»
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Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 получат на вооружение гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.
Уточняется, что разработка данного проекта должна завершиться к концу 2020 года.
«Рассматривается возможность установки ракет «Кинжал» на Ту-160», — подчеркнул источник.
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