Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что молодые люди этого возраста в этом году смогут пойти на службу лишь на добровольной основе. Тем, кому уже за 20 лет, будут призываться на срочную службу в обязательном порядке.

«Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям», — добавил министр.

Также Загороднюк пообещал, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в Донбасс.

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