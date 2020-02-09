Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает «Интерфакс».
Он уточнил, что молодые люди этого возраста в этом году смогут пойти на службу лишь на добровольной основе. Тем, кому уже за 20 лет, будут призываться на срочную службу в обязательном порядке.
«Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям», — добавил министр.
Также Загороднюк пообещал, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в Донбасс.
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