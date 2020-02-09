Минобороны закупит крупную партию «истребителей беспилотников»

Министерство обороны России намерено закупить крупную партию зенитных артиллерийских комплексов «Деривация-ПВО», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, поставки «Деривации-ПВО» позволят отказаться от использования советских систем «Тунгуска» и «Шилка».

Новые комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками, крылатыми и авиационными ракетами, самолетами и вертолетами. Системы способны обеспечивать обнаружение и обстрел целей с места, в движении и на плаву.

Ожидается, что комплекс «Деривация-ПВО» примет участие в московском параде Победы 9 мая 2020 года.

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