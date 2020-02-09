Самый защищенный авианосец в истории определили в США

Американский авианосец Theodore Roosevelt стал самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics.

В настоящее время Theodore Roosevelt находится в Тихом океане. Его сопровождают пять ракетных эсминцев Arleigh Burke, подводная лодка и ракетный крейсер.

Непосредственно авианосец оснащен 590 пусковыми шахтами, на нем размещены 44 истребителя, отмечается в публикации.

По данным Popular Mechanics, стандартное сопровождение американских авианосцев состоит из двух или трех ракетных эсминцев и одного ракетного крейсера.

Таким образом, текущий состав сопровождения Theodore Roosevelt делает его наиболее защищенным из всех военных кораблей США.

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