Forbes: РФ может создать первую в мире беспилотную атомную подлодку

Россия может разработать первую в мире беспилотную атомную субмарину. Об этом пишет издание Forbes.

В статье отмечается, что Россия будет обладать преимуществом если революция в области робототехники приведет к созданию подводных лодок без команды на борту.

При этом в материале указывается, что у США пока нет необходимых технологий для создания такого вооружения.

Также издание рассказало об автономном подводном реакторе, который предназначен для использования в ходе продолжительных операций. Там отметили, что конструкторское бюро «Малахит» уже предложило оборудовать ими подлодки.

Forbes подчеркнул, что на сегодняшний день у России есть возможность для создания первой в мире атомной субмарины без команды на борту. Издание уточняет, что российские военные разработчики способны связать атомные турбинные генераторы с технологией дронов.