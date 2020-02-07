Россия развернет «Резонанс-Н» на Кольском полуострове

Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые цели, будут развернуты на Кольском полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Две станции «Резонанс-Н» появятся на Кольском полуострове до конца 2020 года, отметил источник. В настоящее время завершается установка одного из радаров, второй уже доставлен на место.

РЛС «Резонанс-Н» позволят повысить боевой потенциал Северного флота и обеспечить мониторинг ракетоопасные направлений в зоне ответственности флота.

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