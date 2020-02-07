Россия развернет «Резонанс-Н» на Кольском полуострове
Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые цели, будут развернуты на Кольском полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Две станции «Резонанс-Н» появятся на Кольском полуострове до конца 2020 года, отметил источник. В настоящее время завершается установка одного из радаров, второй уже доставлен на место.
РЛС «Резонанс-Н» позволят повысить боевой потенциал Северного флота и обеспечить мониторинг ракетоопасные направлений в зоне ответственности флота.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Развернули «Подсолнухи»: Россия прикрылась РЛС с трех направлений
— Россия планирует поставить на Ближний Восток РЛС для обнаружения малозаметных крылатых ракет
— Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ