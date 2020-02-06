Госдеп США: Вашингтон не добивается ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не намерен добиваться вывода российских сил из Сирии и смены сирийского правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, американская сторона также не призывает к смене режима власти в Сирии, и к уходу российских военных из арабской республики.
Как отметил Джеффри, Вашингтон просит, «чтобы Сирия вела себя как нормальная, приличная страна».
Он подчеркнул, что именно к этому ранее призвали международное сообщество, ООН и участники многих дискуссий в Совете Безопасности.
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