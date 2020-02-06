Алиев подтвердил встречу России и НАТО в Азербайджане
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку пройдет встреча военного руководства России и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция», — сказал он.
Алиев также поблагодарил Российскую Федерацию и НАТО, что те выбрали Азербайджан как место проведения встречи.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года.
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