Алиев подтвердил встречу России и НАТО в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку пройдет встреча военного руководства России и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция», — сказал он.

Алиев также поблагодарил Российскую Федерацию и НАТО, что те выбрали Азербайджан как место проведения встречи.

Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года.

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