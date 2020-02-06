Адмирал ВМС США отметил активность российских подлодок в Атлантике

Вице-адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» Льюис заявил, что из-за активности российских субмарин побережье Атлантики теперь не является «тихой гаванью» для американского флота. Об этом сообщает The Drive.

Он отметил, что США уже не рассматривают Атлантику как зону своего «неоспоримого господства» из-за развертывания совершенных и тихих российских подводных лодок, которые оснащены «более смертоносными системами вооружения».

«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут пребывать в безопасной гавани на восточном побережье или что они хотя бы смогут беспрепятственно пересечь Атлантический океан, чтобы выполнять операции в другом месте», — сказал Льюис.

Он добавил, что Россия увеличивает присутствие своих субмарин в Атлантике.

По утверждению вице-адмирала, российские подлодки занимаются патрулированием данного региона «в любое время».