Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия РФ

В Минобороны США официально подтвердили новость об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2, передает «Интерфакс».

Уточняется, что две подлодки американских ВМС уже находятся на боевом патрулировании с новым ядерными боезарядами.

В Пентагоне отметили, что модификация небольшого количества боеголовок баллистических ракет на подлодках связана тем, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами.

В то время как возможности нового оружия позволят США гарантированно и решительно ответить на любую угрозу.

В конце января в Федерации американских ученых заявили, что США начали размещать новый тип ядерных боезарядов малой мощности на борту некоторых субмарин с баллистическими ракетами.

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